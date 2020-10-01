وزيرة البيئة تتابع تطورات تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لشركة حلوان للأسمنت

كتب- محمد نصار:



التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمنت لاستعراض جهود الشركة للتحكم في الملوثات الصناعية من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بها، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة.



وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة التزام الشركة بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية بحيث لا يؤثر نشاط الشركة على البيئة أو المجتمع السكني المحيط بها، وضرورة أن يشمل برنامج تنفيذ خطة الإصحاح بالشركة حلول فورية لمعالجة أية حيود قد تصدر عن حدود الانبعاثات المنصوص عليها في قانون البيئة.



كما أبدت وزيرة البيئة استعداد الوزارة لتوفير التمويل اللازم للشركة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي -المرحلة الثالثة- الذي تنفذه الوزارة في ظل استفادة الشركة من تمويلات البرنامج قبل ذلك.



وفي إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الدورية والتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة خلال فترة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة قامت الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة شيرين فكري مساعد الوزيرة، بمشاركة الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بتنفيذ جولة ميدانية لتفقد الحالة البيئية لعدد من المنشآت الصناعية بجنوب القاهرة.



وتم خلال الجولة التفقدية الاطلاع على الحالة البيئية داخل بيئة العمل بالمنشآت الصناعية ومدى تأثير الأنشطة على البيئة المحيطة، حيث شارك في الجولة أعضاء لجنة محور التفتيش البيئي لجنوب القاهرة وممثل عن هيئة التنمية الصناعية.



كما تم التأكيد على إحدى المنشآت الصناعية بضرورة اتخاذ ما يلزم من تحسينات تستهدف الوصول لأفضل أداء بيئي، والتنبيه بخفض الأحمال البيئية بالتزامن مع مجابهة الوزارة لنوبات تلوث الهواء.



يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزيرة البيئة على مدار الساعة للحالة البيئية للمنشآت الصناعية، واستعراض التقارير المقدمة من أعضاء لجان التفتيش والالتزام البيئي بكافة المناطق منها بدر، والعبور، و6 أكتوبر، وعرب أبوساعد، والعاشر من رمضان، وأبورواش، و15 مايو، وحلوان.