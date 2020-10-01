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اليوم.. بدء صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية

12:52 م الخميس 01 أكتوبر 2020
اليوم.. بدء صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية

البطاقات التموينية

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر، اعتبارا من اليوم الخميس، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيهًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت توفير السلع التموينية المدعمة بمخازن الشركات التابعة للوزارة ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، لصرفها لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول الشهر، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

البطاقات التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي صرف السلع المدعمة

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