وزيرة الهجرة: حين زرت الصعيد فوجئت بأكلات غربية وسألت على الجرجير والجبنة البيضاء



كتب- أسامة علي:



قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الجاليات الأجنبية في مصر يعتبرون أن هويتهم مصرية.



وحذرت الوزير، خلال إطلاق مبادرة "اتكلم مصري"، اليوم، من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي في محو الهوية المصرية وتهميش إنجازات الدولة، مؤكدة: "مبادرة اتكلم مصري بمثابة حقن تحصين لشبابنا ضد حرب الهوية".



وشددت نبيلة مكرم، على العلاقة بين اللغة والهوية، لأن اللغة هي وسيلة الاندماج الحقيقية مع المجتمعات، ووسيلة لنقل التاريخ.



وتابعت: "حينما زرت الصعيد فوجئت بمأكولات غربية، ولكني سألتهم على الجرجير والجبنة البيضاء وكان لدي اهتمام بالهوية، ولذا مبادرة اتكلم مصري تتحدى حروب الهوية.. كما تساعد في جمع المصريين في حضن الوطن".



جدير بالذكر أن الهدف الأساسى من مبادرة "اتكلم مصري" تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط للأجيال الناشئة من المصريين في الخارج كأداة ربط قوية مع وطنهم الأم مصر، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية والدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغاني وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.