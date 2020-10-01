الجزار: صب أسقف الدور الثالث علوي بعمارات "الإسكان المتميز" بمدينة الفشن الجديدة
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كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم حاليا صب أسقف الدور الثالث علوي والأخير لبعض عمارات "الإسكان المتميز" بمدينة الفشن الجديدة ببني سويف، مضيفًا أنه تم البدء في أعمال المباني تمهيدًا لبدء أعمال التشطيبات، حيث تم الانتهاء من أعمال الخرسانة العادية بجميع العمارات، وجارٍ استكمال أعمال القواعد المسلحة والأعمدة والأسقف لباقي العمارات.
وأوضح المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه يتم تنفيذ 32 عمارة "إسكان متميز" نموذجي (أ ، ب) (أرضي + 3 أدوار متكررة)، بإجمالي 512 وحدة سكنية موزعة على 5 مشروعات تنفذها 4 شركات بمدينة الفشن الجديدة.
وأضاف المهندس محمد أحمد الدكروري، أنه يجري تتفيذ شبكة الصرف لموقع العمارات بطول حوالى 1000م بنسبة تنفيذ 70%، فضلا عن أعمال الاختبارات والردم حيث بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة حوالي 60 مليون جنيه.
وأكد رئيس جهاز المدينة، على أنه تم التنبيه على جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ لسرعة إنجاز المشروع في التوقيتات المحددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
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