النقل تبحث مع البنك الدولي تمويل تحديث نظم الإشارات بخط (القاهرة – الجيزة – بني سويف)

كتب- أسامة علي:

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، على أهمية التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل وعلى رأسها قطاع السكة الحديد، في ظل وضع خطة لتطويره وتحقيق طفرة كبيرة به منذ اليوم الأول لتولي حقيبة وزارة النقل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مسئولي البنك الدولي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمتابعة اللمسات النهائية لاتفاق التعاون بين وزارة النقل والبنك الدولي بخصوص تمويل مشروع تحديث نظم الإشارات لخط (القاهرة – الجيزة - بني سويف) للسكك الحديدية بطول ١٢٥ كم وكذلك متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجال تحديث نظم الإشارات.

وأشار الوزير، إلى أهمية التعاون المشترك في مجال نظم الإشارات نظرا لما تحققه من زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مشيداً بالدور الكبير للبنك الدولي في دعم المشروعات الخدمية في مصر باعتباره أحد أهم البنوك العالمية التي تساعد الدول في تحقيق التنمية الشاملة.

وتباحث الجانبان حول رغبة البنك الدولي في تمويل مشروع تحديث نظم الإشارات لخط (القاهرة - الجيزة - بني سويف) للسكك الحديدية، مشددا على أهمية هذا التعاون ليتكامل هذا المشروع مع المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها لتحديث نظم الإشارات على خط (الإسكندرية - القاهرة - السد العالي) والذي يعتبر أهم خطوط السكك الحديدية في مصر نظرا لربطه معظم محافظات الجمهورية وكثافة الركاب عليه.

واتفق الجانبان على سرعة نهو كافة الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل هذا المشروع المهم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وبين البنك الدولي.

كما استعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها التي يقوم البنك بتمويلها، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط (بني سويف – أسيوط)، (أسيوط - نجع حمادي)، (القاهرة – الإسكندرية)، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تشهد حاليا تقدماً كبيراً في معدلات التنفيذ ومع توقيع عقد التمويل لمشروع (القاهرة - الجيزة - بني سويف) ستعمل جميع هذه المشروعات على التوازي.

وأكد مسئولو البنك الدولي على أهمية التعاون مع وزارة النقل المصرية في هذه المشروعات التي تخدم المواطنين وتزيد من معدلات السلامة والأمان وأنه سيتم الإسراع خلال الفترة القادمة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد تمويل المشروع الجديد ليكون استكمالا للتعاون المثمر مع وزارة النقل المصرية في مجال السكك الحديدية.

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