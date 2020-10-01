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السيسي يلتقي أمير دولة الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح

10:21 ص الخميس 01 أكتوبر 2020
السيسي يلتقي أمير دولة الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، قدم خلال اللقاء، العزاء والمواساة للشيخ نواف الصباح ولأعضاء الأسرة الكريمة الحاكمة في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معبراً عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

ومن جانبه، أعرب الشيخ نواف الجابر الصباح عن خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من الرئيس السيسي، والتي تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وتقدم وازدهار.​

عبدالفتاح السيسي جابر الأحمد الصباح نواف الأحمد الجابر الكويت

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