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اليوم.. محافظ القاهرة يوزع 2000 شنطة مدرسية على الأولى بالرعاية

10:13 ص الخميس 01 أكتوبر 2020
اليوم.. محافظ القاهرة يوزع 2000 شنطة مدرسية على الأولى بالرعاية

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، توزيع 2000 شنطة مدرسية للأسر الأولى بالرعاية في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية وذلك في تمام الساعة 11 صباحا بحديقة الفسطاط

وبحسب بيان لمحافظة القاهرة، يعقب ذلك تفقده للشوادر المتحركة التي أقامتها المحافظة لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بروضة السيدة زينب.​

خالد عبدالعال مبادرة حياة كريمة حديقة الفسطاط

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