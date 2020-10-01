شديد الحرارة والرطوبة تصل لـ 85%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كتب- يوسف عفيفي:



يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.



وأوضح الخبراء، في بيان اليوم، أن الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وأشار الخبراء، إلى ظهور شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، نشطة على جنوب سيناء، وعلى مناطق من جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة.



وأوضح الخبراء، وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية بنسبة 30% تقريبًا، ومتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة 30% تقريبا.



كما أشار الخبراء إلى تأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، مع رياح سطحية على كل منهما شمالية غربية.



وحول نسب الرطوبة العظمى والصغرى، تكون على القاهرة والوجه البحري بين 75% – 28%، وعلى السواحل الشمالية بين 85% – 45%، وعلى شمال الصعيد بين 60% – 22%، وعلى جنوب الصعيد بين 30% – 14%.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة بين 33– 23، والإسكندرية بين 29 – 24، وقنا بين 39 - 25، والأقصر بين 40 – 27، وأسوان بين 41 – 28.​

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بين 41 – 28.​

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