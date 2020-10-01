الرئيس السيسي يصل إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر

القاهرة - (أ ش أ):

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت لتقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وأعلن الديوان الأميرى الكويتى أمس الأول الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد أن قطع التلفزيون الرسمى الكويتى قد بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم.