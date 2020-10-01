كورونا في 24 ساعة| الصحة تعلن بيان كورونا والخطة النهائية لعودة الدراسة.. و191 لقاحاً للفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 400 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96494 حالة.

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري أنه يوجد حتى الآن 191 لقاحا على مستوى العالم للحماية من فيروس كورونا كوفيد 19، من بينها 40 في مرحلة التجارب السريرية و10 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

191 لقاحا لفيروس كورونا في العالم.. 10 في المراحل الأخيرة من التجارب

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