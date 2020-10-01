الوفد يدعو أعضائه للمشاركة في احتفالات أكتوبر بالميادين
دعا حزب الوفد كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر اكتوبر المجيد غدا الجمعة الموافق الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.
وجدد الحزب في بيان رسمي العهد والثقة بدعم جهود السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار ومشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.
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