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الوفد يدعو أعضائه للمشاركة في احتفالات أكتوبر بالميادين

03:07 ص الخميس 01 أكتوبر 2020
الوفد يدعو أعضائه للمشاركة في احتفالات أكتوبر بالميادين

بهاء ابو شقة

دعا حزب الوفد كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر اكتوبر المجيد غدا الجمعة الموافق الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.
وجدد الحزب في بيان رسمي العهد والثقة بدعم جهود السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في حماية الوطن ومقدراته والسير دوما نحو التقدم والازدهار ومشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي.

حزب الوفد احتفالات أكتوبر الميادين الرئيسية

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