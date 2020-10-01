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غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالجيزة

05:00 ص الخميس 01 أكتوبر 2020
غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 7 مناطق بالجيزة

انقطاع المياه

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، عن قطع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة لها وتشمل: (طموه – شبرامنت – زاوية أبومسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر- منيل شيحة)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2-10-2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 3-10-2020.

وبحسب بيان محافظة الجيزة، يأتي الانقطاع نتيجة أعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس، حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.

وتهيب الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه الجيزة شركة مياه الشرب

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