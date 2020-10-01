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اليوم.. البرلمان يعود للانعقاد بناء على دعوة الرئيس

04:30 ص الخميس 01 أكتوبر 2020
اليوم.. البرلمان يعود للانعقاد بناء على دعوة الرئيس

الدكتور علي عبد العال

يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، آخر جلسات الفصل التشريعي الأول، وذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.

وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب جدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الخميس المقبل، قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الأول.

مجلس النواب السيسي الفصل التشريعي الأول

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