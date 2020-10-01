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قنوات تعليمية وأيام للعملي.. تفاصيل نظام الحضور بمدارس التعليم الفني

04:00 ص الخميس 01 أكتوبر 2020
قنوات تعليمية وأيام للعملي.. تفاصيل نظام الحضور بمدارس التعليم الفني

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نظام الحضور بمدارس التعليم الفني في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال المصدر، لمصراوي إن مدارس التعليم الفني تضم 4 أنواع، منها التعليم الصناعي يمثل 48% من إقبال الطلاب و37% في التجاري، و10% للتعليم الزراعي، و3% في التعليم الفندقي، موضحا أن كل منهم لديه طريقة معينة للحضور.

وأضاف المصدر، أنه بالنسبة للتعليم التجاري سيكون الحضور يومان لأنه لا يعتمد على الجانب العملي بشكل كبير، أما التعليم الصناعي والزراعي والفندقي سيكون الحضور 3 أيام لأنه يعتمد على الجزء العملي أكثر، مؤكدا أنه سيتم تدريس المنهج بالكامل دون تغيير إضافة إلى الجزء العملي.

ولفت المصدر، إلى أنه سيتم تخصيص قنوات تعليمية لجميع قطاعات التعليم الفني، ولها جداول محددة، سيتم تعليقها وتوزيعها في المدرسة، لكل قطاع وكل قسم.

وزارة التربية والتعليم مدارس التعليم الفني قنوات تعليمية فيروس كورونا

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