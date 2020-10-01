الأحد.. جدارية بإنجازات "السيسي" في معرض منى رجب بالأوبرا

يفتتح عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي، مساء الأحد المقبل، 4 أكتوبر، معرض "مصريات" للفنانة التشكيلية الدكتورة منى علي رجب، أستاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، بقاعة زياد بكير الموسيقية بدار الأوبرا بالقاهرة، ويستمر حتى 11 من الشهر.

يفتتح المعرض بمشاركة فنانة الزجاج، أفرودت وسيم السيسي، وعازفة الهارب ياسمين الحربي، التي تقدم عدة مقطوعات موسيقية مصاحبة للافتتاح، في تكامل بصري تشكيلي موسيقي، غير معتاد بالمعارض الفنية المصرية.

تقدم منى رجب في المعرض "جدارية" بطول 3 أمتار في متر، بعنوان "مصر الحاضر" تتناول إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما حققته مصر من طفرة تنموية وحضارية خلال السنوات الماضية، ركيزتها الإنسان، إضافة لنحو 50 لوحة فنية متنوعة ما بين الرسم والتلوين الزيتي والموازييك وتقنيات الأخشاب من فسيفساء خشبية وتطعيم وحفر وماركتري من الرسم بقشرات الخشب.

يذكر أن الدكتورة منى علي رجب، من مواليد عام 1960، تخرجت في كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية بتقدير جيد جدا عام 1983، عملت في مجال الصيدلة حتى عام 2005، بعدها التحقت بكلية الفنون الجميلة وتخرجت فيها عام 2010 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بترتيب الأولى على الدفعة -قسم تصوير شعبة جداري- وحصلت على درجة الماجستير عام 2013.

كما حصلت على درجة الدكتوراة في فلسفة الفن عام 2015، وتعمل حاليا أستاذ متفرغ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة قسم تصوير شعبة جداري، ومدير وحدة ضمان الجودة في كلية الفنون الجميلة منذ 2016 حتى 2020، وشغلت في السابق منصب عضو المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ونائب رئيس مجلس إدارة مجلة الزمكان الثقافية، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية محبي فن محمد شاكر.

وسبق لها الفوز بجائزة الدكتور مصطفى العبادى عن البحث العلمى فى المؤتمر الدولى الثانى بجامعه الإسكندرية بمناسبة العيد الماسى لجامعة الإسكندرية2017، والفوز بالجائزة الكبرى فى المسابقة الدولية بمهرجان الفنون الدولى بكوريا korea world art competetion عام 2017، والجائزة الكبرى فى مهرجان asia international TOP Prize 2016، وتم اختيارها ضمن أكثر 10 سيدات ملهمات فى مصر لعام 2019، وقامت بعمل 15 معرض خاص منذ عام 2007 حتي العام الجاري، وتم استضافتها في العديد من الفضائيات الأجنبية والعربية والمصرية، بينها التليفزيون الالماني- DW- وقناة "سكاي نيوز عربية" وغالبية الفضائيات المصرية، للحديث عن رحلتها تفوقها العلمي والأكاديمي كنموذج ملهم للمرأة المصرية كزوجة وأم ومبدعة.