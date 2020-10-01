اليوم.. "الهجرة" تطلق مبادرة "اتكلم مصري" لأبناء المصريين بالخارج

كتب- أسامة علي:

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، فعالية الإطلاق الرسمي لمبادرة "اتكلم مصري"، في إطار جهود الدولة المبذولة لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، وإيمانا بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومي، وتتيح المبادرة الفرصة للشباب المصري بالخارج لاكتشاف وطنهم الأم مصر والتحديات التي تواجهها.

تشهد الفعالية حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين، وكتاب الرأي.

تتضمن عرض فيلم قصير عن الجيل الثاني من أبناء طيور مصر المهاجرة في الخارج، كذلك استعراض لتطبيق "اتكلم مصري" تعرضه داليا إبراهيم رئيسة مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، يحتوي على شرح تفاصيل التطبيق والمادة التعليمية والترفيهية المبنية على فكرة الهوية المصرية، والشكل التي ستقدم به للفئة المستهدفة في المبادرة، بالإضافة لعرض مجموعة من الفيديوهات الخاصة بجهود الوزارة في تنفيذ برنامج "اتكلم مصري" بالتعاون مع شركة BRanderia، وتختتم بالفيديو الترويجي القصير الذي يقدمه النجم العالمي مينا مسعود سفير المبادرة.

يعتبر الهدف الأساسي من مبادرة "اتكلم مصري" تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين في الخارج كأداة ربط قوية مع وطنهم الأم مصر، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغاني وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.