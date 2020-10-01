3 بنود.. قرار من نقيب المحامين بشأن قيد خريجي التعليم المفتوح

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارا بشأن القيد لخريجي التعليم المفتوح، حيث طلب الإفادة عن صحة شهادة الثانوية العامة، مطالبا لجنة القيد بسرعة استيفاء الاستعلام عن شهادات الثانوية العامة.

وحدد عطية في قراره 3 بنود تمثلت في الآتي:

1- يقتصر طلب الإفادة عن صحة شهادة الثانوية العامة على خريجي التعليم المفتوح حال كون التعليم المفتوح لا يشترطها، وحال كون كثير من الحالات الحاصلة على الشهادة لم تحصل على الثانوية العامة، مما يلجئ البعض إلى اصطناع شهادة ثانوية عامة، أو إلى التزوير في تاريخ الحصول عليها، مما يقتضي هذا التوثيق.

2- لا محل لطلب هذه الإفادة من خريجي كليات الحقوق النظاميين، حال كون كليات الحقوق لا تقبل في التعليم النظامي سوى الحاصلين على الثانوية العامة طبقا للمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وليس هذا إعفاء للمنتظمين من شرط الحصول على الثانوية العامة، وإنما إعمالا للدليل المستمد من قيدهم انتظاميا بكليات الحقوق، وهذا لا يمنع من إثبات العكس، ولكن عبء إثبات ذلك يقع على من يدعيه.

3- على العاملين بلجان القيد سرعة استيفاء الاستعلام عن شهادات الثانوية العامة فيما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستعلام.