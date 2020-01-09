ضبط محاولتي تهريب طائرة تجسس وماريجوانا مع راكبين قادمين من نيويورك

"مستقبل وطن": "قرارات حكومة السراج الليبية هي والعدم سواء" (صور)

كتب- محمد عبيد:

تمكن جمارك مطار القاهرة الدولي، الخميس، من ضبط محاولتي تهريب طائرة تنصت وتجسس ، وكمية من مخدر الماريجوانا ، أخفاها راكبين داخل حقائبهما فور وصولهما من نيويورك وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معهما وإحالتهما الي النيابة.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رقم 986 القادمة من نيويورك، اشتبه محمد يوسف رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب أمريكي الجنسية يمني الأصل، حاول الخروج مسرعا وسط الركاب مستغلا الزحام وعودة المصريين من قضاء راس السنة بالخارج.

وذكرت المصادر، أنه تم تشكيل لجنة جمركية من بلال حسن ومصطفي بحر مأمورى الجمرك تحت رئاسة إبراهيم حسن لتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 6 أكياس بها 20 جرام من مادة الماريجوانا المخدرة مخبأة بين طيات الملابس ومثبته فى قاع بأسفل الشنطة و 6 سجائر محشوة بمواد مخدرة معدة ومجهزة للتعاطي.

جاءت المحاولة الثانية على نفس الرحلة، عندما اشتبه محمد يوسف رئيس القسم اللجنة الجمركية في وجود لعبة طائرة مزودة بكاميرا مغطاه بجاكيت ومخباة بين حقائب راكب مصري قادم من أمريكا، وتم تكليف هيثم أحمد بتفتيش أمتعة الراكب بدقة، تبين وجود كيس شفاف كبير الحجم بداخله حوالى 30 جرام من نبات الماريجوانا المخدرة و2 مطحنة خاصة بطحن الماريجوانا و تجهيزها للتعاطي و كذلك مجموعة من ورقة البفرة.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضري تهرب جمركي، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.