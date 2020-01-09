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"تريزيجيه" يوافق على الانضمام لفائمة سفراء معرض الكتاب ٢٠٢٠

10:57 م الخميس 09 يناير 2020
"تريزيجيه" يوافق على الانضمام لفائمة سفراء معرض الكتاب ٢٠٢٠

تريزيجيه

كتب- محمد عاطف:

أكد أحمد المقدمي، مسئول مبادرة سفراء معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول، وافق اليوم، بشكل رسمي على الانضمام لقائمة سفراء المعرض في دورته الـ٥١ والتي تنطلق يوم ٢٣ يناير الجاري.

وأضاف المقدمي لـ"مصراوي"، الخميس: "لقد انضم مؤخرًا للقائمة عدد من الشخصيات العلمية والثقافية والأثرية، على رأسهم المهندس العالمي هاني عازر، ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والفنانة القديرة سميحة أيوب، ويدرس حاليا العديد من الشخصيات الفنية المهمة والعالمية، المشاركة في المبادرة حسبما يسمح وقتهم وقت انعقاد المعرض، مثل الجراح الدكتور مجدي يعقوب".

وأضاف المقدمي: "بدأت هيئة الكتاب هذه المبادرة بجانب مبادرات أخرى، سوف تنطلق مع بدء نشاط المعرض، للترويج للدورة المقبلة وتمثيل المعرض في المحافل الدولية والعالمية، وزيادة الوعي لدي الشباب بأهمية القراءة والإطلاع، وسيتم قريبا الإعلان عن القائمة النهائية لسفراء معرض الكتاب".

وتأتي المبادرة بالتعاون بين الهيئة العامة للكتاب، ومجلة "إيجيبشيان جيوجرافيك" التابعة للمؤسسة المصرية لتبسيط العلوم.

تريزيجيه سفراء معرض القاهرة للكتاب هاني عازر زاهي حواس سميحة أيوب مجدي يعقوب

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