"الجمعية الشرعية": لدينا 4 آلاف مكتب وفرع لخدمة المواطنين بالتنسيق مع أجهزة الدولة

كتب - محمود مصطفى:

أكد مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، أن الجمعية على تواصل مع جميع مؤسسات الدولة، يتمثل في توقيع بروتوكولات في ميادين عدة، وتعمل في مصر وخارجها بتنسيق تام مع الأجهزة السيادية.

وأضاف في بيان له الخميس، أن الجمعية الشرعية عمرها في مصر 111 عاما، و تمتلك 1241 فرعا ولديها ما يقرب من 4000 نقطة على مستوى القواعد والقطاع الطبي.

وأشار إلى أن الجمعية لديها شراكات ضخمة مع أجهزة الدولة ومشروعات بالملايين، مضيفا أن أدبياتها تؤكد أنه إذا التقت الأهداف مع توجهات الدولة لخدمة المواطن، تساهم بقوة لاتساع الرقعة الجغرافية لخدمة الناس، مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة مضيفا أن الجمعية كان لها حضور قوي في مبادرة سكن كريم.

ولفت إلى أن الجمعية شاركت في مبادرة (2.5 مليون نخلة)، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد، لاستصلاح 3240 فدانًا بــ250 ألف نخلة، وإنشاء 100 صوبة لزراعة الخضراوات، لتحقيق عدة أهداف، منها: التطبيق العملي لمفهوم "عمارة الأرض".. توفير فرص عمل للشباب.. إحياء مفهوم "الصدقة الجارية".. الدخول في شراكات قوية وفعالة مع مؤسسات الدولة.

وتابع "الجمعية لديها شراكة مع جميع المستشفيات وأعضاء اللجنة العلمية والقائمين على المؤتمر الطبي للجمعية وورش العمل، من أعضاء هيئات التدريس في كليات الطب المختلفة في مصر، معربا عن أمله في تفعيل التعاون بصورة أكبر وأن يتحول إلى عمل ملموس وأن تتجاوز البروتوكولات الشكل واللقطة التصويرية".

وأردف قائلا: قوافل الخير مشروع بدأ قديما وتطور وفقا لحاجات الناس، وأطلقنا حتى الآن 27 قافلة خير، و27 ألف كرتونة مواد تموينية على 27 ألف أسرة من الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، وقوافل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى الجمعية إلى تنمية هذه الأسر وتحويلها إلى أسر منتجة.

وأوضح أن الجمعية لديها تجربة رائدة في مجال طب الأطفال، وتقدم خدمة متميزة مجانية من خلال 27 مركزًا، تضم 1000 حضانة، منتشرة في ربوع مصر منذ 1999 حتى الآن، وبدأت في إنشاء الألف الثانية، ولديها مراكز الأشعة التشخيصية، ومراكز الغسيل الكلوى، ومستشفى الأورام والحروق، التى تهدف لرعاية الشرائح الأكثر احتياجًا وجميع هذه الخدمات تقدَّم بالمجان الكامل.

وأشار إلى أن الجمعية شرفت بدعوة مؤسسة الرئاسة لحضور مؤتمر ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"، معربا عن سعادته بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2018 والذي تضمن حزمة من الخدمات المتنوعة لهذه الشريحة المباركة، مضيفا أن القانون أوجد تنسيق وشراكة كبيرة بين وزارات عدة لخدمة أبناءنا ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوه إلى أن الجمعية افتتحت مركزا طبيا عالميا لتقديم الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة بمجمع المصطفى من خلال مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين في مختلف جامعات مصر والمتخصصين في أغلب الإعاقات الذهنية والسمعية والبصرية، مضيفا أنه سيتم افتتاح عشرات المراكز في مختلف محافظات الجمهورية لأداء الخدمات المباشرة كالعلاج الطبيعي والتخاطب وغير ذلك.

وعقدت الجمعية الشرعية مؤتمرها الطبي الدولي الثالث للأطفال حديثي الولادة، اليوم، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة نخبة من أساتذة طب الأطفال حديثي الولادة في مصر والعالم، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.