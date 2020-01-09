"مستقبل وطن": "قرارات حكومة السراج الليبية هي والعدم سواء" (صور)



كتب- ميرا إبراهيم:

قال محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي، وأمين لجنة الشئون التشريعية بحزب مستقبل وطن، إن ما حدث في ليبيا باطل طبقا للقانون الدولي واتفاق السراج، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت في ٢٧ نوفمبر بين تركيا والسراج وضعها القانوني متعارض مع قرار مجلس الأمن رقم ١٩٧٠ لسنة ٢٠١١.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الحواري الثالث حول "تداعيات الموقف بمنطقة الشرق الأوسط"، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف.

وأكد أن حكومة السراج هي والعدم سواء، مضيفًا: "ما يحدث خطر وتهديد على الدولة المصرية وإذا فرض علينا القتال لا مناص، فالحدود خط أحمر".

وتابع شوقي: "كلنا خلف قياداتنا السياسية فيما تراه من قرارات لمعالجة هذا الأمر وحماية الحدود، فهي دولة رصينة وأقدم دولة في التاريخ، " وإذا أزفت الأزقة ليس لها من دون الله كاشفة".

وكشف أن المادة التاسعة تلزم منع توريد الأسلحة لليبيا، مضيفًا: "هذا يسمح لنا بالذهاب لمجلس الأمن والاستشهاد بهذه المخالفة".

وبشأن ترسيم الحدود بين تركيا والسراج في البحر قال شوقي: "أمر معقد"، مشيرا إلى أن جهودها ليست وليدة اليوم بل قديمة، لكن الجديد أنه مُعلن الآن.

وأكد أن النص الرسمي لاتفاق الصخيرات من ضمن مبادئه الحاكمة رفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية، ومجلس النواب هو صاحب القرار، والالتزام بقرارته.

ويقام الملتقي الحواري الذي ترعاه لجنة العلاقات الخارجية لمستقبل وطن، برئاسة النائب طارق الخولي، للحديث حول الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وما تواجهه من تحديات.

وحاضر كل من طارق الخولي، أمين لجنة العلاقات الخارجية، ومحمد شوقي، أمين الشىون التشريعية بحزب مستقبل وطن، أحمد وأحي قمحة، رئيس تحرير السياسة الدولية، ومحمد جمعة باحث في مركز الأهرام للدراسات.