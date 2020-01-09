حزب مستقبل وطن: اتفاقية السراج وأردوغان "ورقة بلاصفة"- صور

كتبت- ميرا إبراهيم:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب حريص على متابعة الأحداث التي تشهدها المنطقة عن قرب، وهناك متابعة دقيقة للأحداث الجارية، مضيفًا: "لابد من أن يتسلح قيادات الحزب بالعلم حتى يكون لهم دور وأداء متميز على أرض الواقع، ورؤية وقراءة للمشهد السياسي في المنطقة وفي الصعيد الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال الملتقى الحواري الثالث الذي نظمته أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب طارق الخولي، حول تداعيات الموقف بمنطقة الشرق الأوسط"، وذلك برعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، بحضور الدكتور محمد شوقي، أمين الشئون التشريعية بحزب مستقبل وطن، وأحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ومحمد جمعة باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

من جانبه، وصف النائب طارق الخولي، آمين العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، اتفاقية السراج بأنها ورقة ليس لها أي صفة، مازحًا: "الجنود التي أعلن أردوغان عن إرسالهم لليبيا وعددهم 35 جندي أصابنا بالفزع !".

وشارك في اللقاء الذي أداره، النائب طارق الخولي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، العامري فاروق أمين شؤون الهيئات الاستشارية، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمستشار أحمد فوزي أمين تنمية الموارد، والمهندس أحمد صبري أمين الشباب، والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة المركزية، فضلا عن حضور عددا من نواب الحزب وهيئات مكاتب المحافظات، وأعضاء الأمانات المختلفة بالحزب.