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المتحدث العسكري ينشر فيديو توقيع عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية بمصر

07:38 م الخميس 09 يناير 2020
المتحدث العسكري ينشر فيديو توقيع عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية بمصر

القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثا

كتب- أسامة علي:

نشر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، فيديو حول توقيع برتوكول تعاون جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية، لتنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم (مصر 2021).

ووقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية، عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم (مصر 2021).

تعتبر البطولة، هي أول كأس عالم عسكرية في نسختها الجديدة تقام بالقارة الإفريقية، ويشارك بها 16 منتخبًا على مستوى العالم هي: "4 فرق من أوروبا، و4 فرق من أفريقيا، و4 فرق من آسيا، و4 فرق من الأمريكتين"، وتقام على استادات "القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوى والسلام وبتروسبورت وجهاز الرياضة للقوات المسلحة".​

بطولة كأس العالم العسكرية المتحدث العسكري جهاز الرياضة للقوات المسلحة المجلس الدولي للرياضة العسكرية كرة القدم

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