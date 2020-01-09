"مصر 2021".. القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم



وقع جهاز الرياضة للقوات المسلحة والمجلس الدولي للرياضة العسكرية، عقد تنظيم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم (مصر 2021).

تعتبر البطولة، هي أول كأس عالم عسكرية في نسختها الجديدة تقام بالقارة الإفريقية، ويشارك بها 16 منتخبًا على مستوى العالم هي: "4 فرق من أوروبا، و4 فرق من أفريقيا، و4 فرق من آسيا، و4 فرق من الأمريكتين"، وتقام على استادات "القاهرة والكلية الحربية والدفاع الجوى والسلام وبتروسبورت وجهاز الرياضة للقوات المسلحة".

وألقى مساعد وزير الدفاع، كلمة أكد فيها أن تعزيز المنافسة الرياضية والتربية البدنية بين أفراد القوات المسلحة فى مختلف دول العالم هدف نبيل تسعى إليه كافة الجيوش، موضحاً أن القوات المسلحة المصرية ممثلة فى جهاز الرياضة العسكرى تعد بتنظيم رائع ومتميز للبطولة التى تقام لأول مرة فى قارة أفريقيا فى نسختها الجديدة كأفضل ما يكون وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية والإتحاد المصرى لكرة القدم.

وألقى هيرفي روبيرت رئيس المجلس الدولى للرياضة العسكرية كلمه أعرب فيها عن سعادته بتنظيم مصر لبطولة كأس العالم العسكرية الثالثة وثقته أن تنظيم البطولة سيكون على أفضل ما يكون، موضحاً أن الشعب المصرى من الشعوب المحبة لكرة القدم ولجيشهم الوطنى وسينعكس على البطولة، موجهاً الشكر إلى جميع الجهات الحكومية التى ستشارك المجلس الدولى للرياضة العسكرية فى تنظيم البطولة.

وكانت اللجنة الفنية من المجلس الدولى للرياضة العسكرية قد قامت بالمرور على مدى جاهزية واستعداد جمهورية مصر العربية لإستضافة البطولة من إستادات وفنادق ومستشفيات وعناصر تأمين ومواصلات، وحصلت مصر على شرف تنظيم البطولة عقب تقديم ملف الترشيح خلال فعاليات الجمعية العمومية للمجلس الدولى للرياضة العسكرية والتى أقيمت بفيتنام عام 2019.

وينص عقد التنظيم على أن تتعاون كلاً من اللجنة التنسيقية لكأس العالم العسكرى لكرة القدم التابعة للإتحاد الدولى للرياضة العسكرية واللجنة المنظمة المحلية، مطبقين أفضل معايير التعاون لضمان التنظيم والتنفيذ الملائمين لكأس العالم العسكرى لكرة القدم.

حضر مراسم توقيع العقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية بمصر وأفريقيا.