"الزراعة": حصول معمل تشخيص وتعريف فيروسات النبات على الاعتماد الدولي

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول معمل تشخيص وتعريف فيروسات النبات، التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، على شهادة الاعتماد والجودة العالمية "أيزو".

وقال الدكتور أشرف السعيد خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات - في تصريح اليوم الخميس - إنه تم اعتماد المعمل من المجلس الوطني "إيجاك"، وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC- 17025:2017 .. لافتا إلى أنه باعتماد هذا المعمل يكون هو ثالث معمل يحصل على شهادة الاعتماد والجودة بالمعهد في مجال تشخيص وتعريف الأمراض النباتية.

وأضاف أنه يجري حاليا اعتماد معمل رابع وهو معمل تشخيص وتعريف الأمراض البكترية، مشيرًا إلى أن فريق التقييم أشاد بكفاءة العاملين من حيث دقة الاختبارات ومطابقتها لأحدث المعايير الدولية.

وأوضح مدير المعهد أن المعمل يقوم بفحص وتشخيص معظم الأمراض الفيروسية والفيتوبلازمية المهمة على المحاصيل الاقتصادية..لافتا إلى أن لجان الاعتماد التي قامت بالمراجعة الثلاثاء الماضي، منحت الاعتماد للمعمل للكشف عن الأمراض الفيروسية ومنها فيروس اصفرار وتجعد أوراق الطماطم (TYLCV) والأمراض الفيتوبلازمية، والتي تصيب المحاصيل الاقتصادية المهمة ومحاصيل الزينة والنخيل وأشجار الفاكهة.

وأشار إلى أن معمل تشخيص وتعريف الفيروسات (PVIDL) يضم أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة للكشف عن فيروسات النباتات، ويضم نخبة من الكوادر البحثية المدربة والمؤهلة للكشف عن الأمراض الفيروسية والفيتوبلازمية الحجرية، كما يقوم المعمل بتطوير طرق فحص جديدة متخصصة وفعالة للكشف عن الفيروسات الحجرية والمشاركة في برامج حصر الأمراض الفيروسية في مصر، طبقا لخطة المعهد، كما يوفر كافة المعلومات الفنية والعلمية اللازمة لإجراء تقييم مخاطر الفيروسات النباتية، وكذلك يقوم بتدريب شباب الباحثين والأخصائيين على الطرق الحديثة لفحص وتشخيص الأمراض الفيروسية.

ويشارك المعمل في تقييم النباتات للمقاومة للفيروسات المختلفة ضمن البرنامج القومي للوزارة لإنتاج التقاوي، وكذا بالتعاون مع المعاهد البحثية المتخصصة والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.