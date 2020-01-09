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"مصر للطيران": استئناف رحلات الشركة إلى بغداد.. السبت

06:17 م الخميس 09 يناير 2020
"مصر للطيران": استئناف رحلات الشركة إلى بغداد.. السبت

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد

قررت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة العراقية بغداد اعتبارًا من يوم السبت المقبل، بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمني على أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولاً بأول بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لإتخاذ مايلزم من قرارات، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات.

وتهيب الشركة من الركاب المسافرين علي رحلات بغداد في الاتجاهين مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات التليفونية على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو زيارة أقرب مكتب تابع لها.

مصر للطيران رحلات جوية العراق رحلات بغداد الهجوم الايراني

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