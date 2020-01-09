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رئيس "الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين" يثمن دور مصر في الدفاع عن الأمة

06:14 م الخميس 09 يناير 2020
رئيس "الأعلى للشئون الإسلامية بالبحرين" يثمن دور مصر في الدفاع عن الأمة

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة

(أ ش أ):

أكد رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في البحرين الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، اليوم الخميس، اعتزاز المملكة بعمق علاقاتها مع مصر في جميع المجالات؛ مثمنًا الدور المصري الكبير والمحوري في الدفاع عن قضايا الأمة وتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في البحرين ، اليوم الخميس، مع السفير المصري الجديد لدى البحرين ياسر شعبان، لبحث العلاقات الطيبة التي تجمع المجلس بالأزهر الشريف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف في مصر، وبدار الإفتاء المصرية، كما استعرضا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

بدوره، أعرب السفير المصري لدى البحرين، عن شكره وتقديره للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة على اللقاء، وتقديره لجهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تعميق العلاقات بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحرين

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