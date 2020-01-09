تصل لـ1600 جنيه.. الجيزة تحدد تسعيرة خاصة للتصالح في 15 شارعًا بالهرم

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حي الهرم وفقًا للأغراض التجارىة والإدارية والسكنية وذلك بناءً على قرار اللجنة المشكلة من المحافظ لتحديد قيم التصالح والتي تراوحت من 80 إلى 800 جنيه في 4 مناطق.

وأشار قرار المحافظ إلى تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء -التي تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها والذي يتراح من 80 إلى 800 جنيه- في حوالي 15 شارعًا رئيسيًا وحيويًا بنطاق حي الهرم.

وشملت الشوارع المحدد لها أسعار خاصة للتصالح فيها بخلاف سعر التصالح في الحي على النحو التالي:

- شارع كعبيش ومصرف اللبيني 1000 جنيه للمتر التجاري و280 للإداري و200 للسكني.

- شارعي المنشية وكفر طهرمس 600 جنيه للمتر التجاري و200 للإداري و160 للسكني.

- شارع الصفا والمروة 400 جنيه للمتر التجاري و160 للإداري و120 للسكني.

- شارع زغلول 800 جنيه للمتر التجاري و240 للإداري و160 للسكني.

- شارع الهرم 1200 جنيه للمتر التجاري و360 للإداري و280 للسكني.

- ترعة المريوطية (الجهه الغربية) 800 جنيه للمتر التجاري و280 للإداري و200 للسكني.

- شارع المنصورية (الجهه الشرقية) 1000 جنيه للمتر التجاري و320 للإداري و240 للسكني.

- طريق مصر إسكندرية الصحراوي 800 جنيه للمتر التجاري و400 للإداري و320 للسكني.

- شارع الملك فيصل 1600 جنيه للمتر التجاري و400 للإداري و320 للسكني.

- شارع الثروة المعدنية 800 جنيه للمتر التجاري و360 للإداري و280 للسكني.

- شارعي جاردينيا والجيش 1000 جنيه للمتر التجاري و400 للإداري و320 للسكني.

- شارع المجزر الآلي 600 جنيه للمتر التجاري و320 للإداري و240 للسكني.

- شارع عمرو بن العاص 800 جنيه للمترو التجاري و280 للإداري و200 للسكني.

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