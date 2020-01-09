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تكليف عادل محجوب لرئاسة "المصرية للمطارات" وإسحاق عازر لمطار القاهرة

02:29 م الخميس 09 يناير 2020
تكليف عادل محجوب لرئاسة "المصرية للمطارات" وإسحاق عازر لمطار القاهرة

المهندس محمد سعيد محروس

كتب - محمد عبيد:

أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الخميس، قرارا بتكليف الطيار عادل محجوب قائما بأعمال رئيس الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، وتكليف الطيار وائل النشار للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون سلامة المطارات.

كما أصدر محروس قرارا بتكليف المحاسب مجدي إسحاق عازر للقيام بأعمال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والعضو المنتدب، وتكليف المهندس أحمد فوزي للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون المطارات.

محمد سعيد محروس الشركة المصرية القابضة للمطارات مطار القاهرة عادل محجوب

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