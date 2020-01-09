"اتحضر للأخضر".. البيئة تنفذ أنشطة توعوية بالأقصر وشرق ووسط الدلتا

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمي بالأقصر، ندوة توعية بيئية بمستشفى شفا الأورمان بمدينة طيبة في إطار مبادرة اتحضر للأخضر التي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، حيث تناولت الندوة موضوعات عن أهمية التشجير وزيادة المساحات الخضراء في الأماكن العامة والميادين المختلفة.

كما عقد فرع وسط الدلتا، وفق بيان للوزارة، اليوم الخميس، سلسلة ندوات توعوية وحملات تشجير بالمدارس ضمن فاعليات مبادرة اتحضر للأخضر بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية.

وتفعيلًا للدور الرقابي لوزارة البيئة، قام فرع جهاز شئون البيئة بشرق الدلتا بالتفتيش على عدد من المنشآت للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية، كما تم سحب عينات مياه من الصرف الصناعي لمصرف العربي ومحطة كهرباء كفرالبطيخ بدمياط، بالإضافة إلى إجراء قياسات الضوضاء والأتربة في أماكن مختلفة داخل المنشأة.