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​انطلاق اجتماعات اليوم الثاني لمفاوضات سد النهضة بأديس أبابا

02:01 م الخميس 09 يناير 2020
​انطلاق اجتماعات اليوم الثاني لمفاوضات سد النهضة بأديس أبابا

سد النهضة

كتب-أحمد مسعد:

انطلقت منذ قليل، اجتماعات اليوم الثاني لاجتماعات سد النهضة التي تستضيفها أديس أبابا، بحضور وفود الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا ومندوبي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وانطلق الاجتماع الرابع على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) بمشاركة ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة بصفتهم مراقبين للاجتماعات، أمس ويواصل أعماله لليوم الثاني اليوم؛ للمضي قدما في مفاوضات سد النهضة.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاث بواشنطن في 13 يناير الجاري، لتقييم مباحثات الاجتماعات الأربعة.

سد النهضة أديس أبابا مفاوضات سد النهضة السودان

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