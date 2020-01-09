​تعليم القاهرة تجري تجربة الدخول على منصة امتحانات أولى ثانوي

كتب- محمد نصار:

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم إجراء تجربة دخول على منصة الامتحانات الإلكترونية لطلبة الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس.

وأضاف عطية، في بيان اليوم الخميس، أن هذا يأتي في إطار الاستعداد للامتحانات الإلكترونية والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11/1/2020 وضمان تفعيل أجهزة التابلت لجميع طلبة الصف الثاني الثانوي لتجنب واستيعاب أي تحدي .

وأكد عطية، أنه تم التنبيه على مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية للأهمية القصوى بتطبيق التجربة وموافاة إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية صباح اليوم، بتقرير شامل.

وعن الخطوات أوضح أنه يتم الدخول على منصة الامتحان مرة بالكود التعريفي ثم مرة أخرى بكود الطالب، مؤكدًا أن جميع المدارس بالإدارة تعمل بكفاءة ومؤهلة للامتحان إلكترونيًا.