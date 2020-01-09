​من 80 لـ800 جنيه.. الجيزة تعلن أسعار التصالح في 4 مناطق بحي الهرم

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حي الهرم وفقًا للأغراض التجارىة والإدارية والسكنية وذلك بناءً على قرار اللجنة المشكلة من المحافظ لتحديد قيم التصالح.

وأصدر محافظ الجيزة، قرارًا بالقيم السعرية لـ4 مناطق بنطاق الحي على النحو التالي:

المنطقة الأولى

شملت المنطقة الأولى شارع فيصل بداية من تقاطعه مع طريق ترعة المريوطية وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائري والحدود الإدارية لمدينة الجيزة مع مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي وميدان الرماية ومدخل طريق مصر إسكندرية الصحراوي وشارع الأهرام وترعة المريوطية حتى تقاطعه مع شارع الملك فيصل

المنطقة الثانية

شملت المنطقة الثانية شارع الملك فيصل بداية من تقاطعه مع شارع طريق كفر طهرمس وترعة المنصورية والطريق الدائري وطريق كفرطهرمس حتى تقاطعه مع شارع الملك فيصل.

المنطقة الثالثة

شملت المنطقة الثالثة شارع الهرم بداية من تقاطعه مع طريق المريوطية وشارع أبوالهول السياحي الشرقي (ترعة المنصورية)، والطريق الدائري المنيب وترعة المريوطية حتى تقاطعه مع شارع الهرم

المنطقة الرابعة

شملت المنطقة الرابعة (منشية البكاري - كفرغطاطى)، طريق المنشية بداية من تقاطعه مع الطريق الدائري - شارع المأذون (شارع محمد عبدالدايم) وشارع السعودي وطريق المريوطية حدود الحيز العمراني المعتمد لمدينة الجيزة طريق اللبيني (طريق جمال الدين البنا)، وشارع الحاج نصر المنوفي والطريق الدائري وترعة نصار وطريق مصرف كرداسة وشارع المدرسة القديم وشارع بهجت وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائري حتى تقاطعه مع طريق المنشية.

وتراوحت قيمة التصالح في المتر السكني بتلك المناطق 80 جنيهًا كحد أدنى و280 جنيهًا كحد أقصى و100 جنيه للأغراض الإدارية كحد أدنى و360 جنيهًا كحد أقصى، و205 جنيهات للمتر التجاري كحد أدنى و800 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20م فأكثر والشوارع الأقل من 20م وحتى 16م والشوارع الأقل من 16م.

