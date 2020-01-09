عندما كان المصيلحي وزيرًا بحكومة نظيف.. تفاصيل قرار تآخر نشره رسميًا 10 سنوات

كتب - محمد سامي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 9 يناير 2020، قرارًا تآخر​ نشره نحو 10 سنوات، حينما كان الدكتور علي المصيلحي يشغل منصب وزير التضامن الاجتماعي، بحكومة الدكتور أحمد نظيف.

ووجه القرار الوزاري رقم 201 لسنة 2010، بإضفاء صفة النفع العام على إحدى الجمعيات بمحافظة البحيرة.

نصت المادة الأولى من القرار على إضفاء صفة النفع العام على جمعية تنمية المجتمع بقرية كوم الحاصل النموذجية- مركز الدلنجات بالبحيرة المقيدة برقم 1218 لسنة 2007.

كما نصت المادة الثانية على أن تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.

كما نصت المادة الثالثة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

وشغل الدكتور علي المصيلحي منذ 31 ديسمبر 2005، منصب وزير التضامن الاجتماعي، حينما كانت تضم معها وزارة التموين، قبل فصلهما في أعقاب ثورة 25 يناير.