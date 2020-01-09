​الخارجية الصينية: الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر شهدت تطورا سريعا

القاهرة- أ ش أ:

أكد وانج يي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني وزير الخارجية الصيني، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وبلاده شهدت تطورا سريعا في إطار التوجيه الاستراتيجي للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.

وقال الوزير الصيني - في بيان للسفارة الصينية بالقاهرة نشرته على صفحتها على موقع (فيسبوك) - إن الصين ومصر باعتبارهما دولتين ناميتين كبيرتين وممثلتين للأسواق الناشئة يتعين عليهما تعزيز التعاون لمواجهة التحديات، مؤكدا أن بلاده مستعدة للعمل مع مصر لاستكشاف طرق بناء مجتمع صيني - مصري مشترك للمستقبل.

ودعا وزير خارجية الصين إلى تعزيز البناء المشترك للحزام والطريق ودفع التعاون المصري الصيني للأمام في مجالات مختلفة مثل القدرات الإنتاجية والتجارة والاقتصاد والثقافة والسلامة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل أمس الأربعاء وزير الخارجية الصيني، حيث أشاد الرئيس السيسي بما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، مع تأكيد حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي المشترك على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده تسعى دائماً للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، لا سيما في ضوء الأهمية الاستراتيجية لمصر بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية ملحوظة في ظل رؤية استراتيجية متكاملة بقيادة الرئيس السيسي.