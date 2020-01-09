​"الصحة": سحب 11 ألفا و326 عينة مياه من النيل والبحيرات والمصارف خلال عام

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان سحب 11 ألفا و326 عينة مياه وتحليلها لرصد ملوثات المياه؛ للتأكد من سلامتها وذلك خلال عام 2019، يأتي ذلك في إطار الخطة القومية لرفع كفاءة الشبكة القومية للمياه ورصد الملوثات.

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، إلى أنه تم تحليل 10 آلاف و277 عينة مياه لرصد ملوثات مياه نهر النيل وفروعه بمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى، كما تم تحليل 568 عينة لرصد ملوثات مياه المصارف، وتحليل 481 عينة لرصد ملوثات مياه البحيرات، فيما تم تحليل 982 عينة معادن ثقيلة بالأسماك لرصد ملوثات الأسماك الواردة من نهر النيل والبحيرات المصرية.

وكشف مجاهد، عن إنشاء 3 محطات إنذار للكشف المبكر عن الملوثات بمياه نهر النيل، بمحافظات (القليوبية، وكفر الشيخ، والإسكندرية)، لافتاً إلى تشغيل معمل الرصد بمحافظتي (مرسى مطروح، والوادي الجديد)، بالإضافة إلى تزويد المعامل الإقليمية بأجهزة حديثة.

من جانبه ، أشار رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد، إلى الانتهاء من تطوير معامل المركز الرئيسي بإمبابة، ومعامل المحافظات، كما تم إمدادهم بالأجهزة العلمية الحديثة، مضيفا أنه تم تطوير معمل المبيدات للكشف عن الملوثات الصادرة من محارق المستشفيات ومداخن المصانع المسببة للسرطان، ومتبقيات المبيدات وتحليل بقايا المبيدات في المياه والمركبات العضوية، كما تم تطوير معمل السموم لرصد المعادن الثقيلة لعينات الشبكات القومية للمياه.

وقال عيد إنه في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العنصر البشري، تم عقد 24 دورة تدريبية للكيميائين والصيادلة والفنيين وبعض العاملين بمراكز الرصد البيئي على مستوى الجمهورية في مجالات البيئة المختلفة، كالمياه والهواء والتربة؛ لتنمية مهارات العاملين بالإدارة العامة لمركز الرصد البيئي بمحافظات (كفر الشيخ والفيوم والمنوفية وبني سويف وبورسعيد).