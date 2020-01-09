"الجولة الحاسمة".. السودان يقدم مقترحا جديدا لملء وتشغيل سد النهضة

دعا وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إلى إكمال الحوار والمداولات الهادفة حول أوجه الخلاف في عملية الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة، وذلك في الجولة الحاسمة التي تتواصل فعالياتها اليوم الخميس.

وقال عباس في بيان لوزارة الري السودانية إن الفرص لا تزال سانحة ومتعددة للتعاون بين السودان وإثيوبيا ومصر، في مجالات مشاريع التنمية المختلفة كالطاقة، والزراعة، والملاحة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش في يومه الأول مقترحات الدول الثلاث الخاصة بموجهات ملء وتشغيل السد، والتي حظيت بقدر كبير من الحوار، والذي يستمر اليوم بهدف الوصول لوفاق حول المواضيع ذات الصلة، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون".

وأشارت الوزارة إلى أن المقترح الذي قدمه السودان للملء والتشغيل بُنى على المقترح السابق الذي طرح في اجتماع القاهرة في الثاني من ديسمبر الماضي، وبتفصيل أكثر في اجتماع الخرطوم في 21 ديسمبر، وجرى إضافة بعض التعديلات في المقترح خلال اجتماع أديس أبابا الحالي.

وانطلق الاجتماع أمس الأربعاء على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث بمشاركة ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة بصفتهم مراقبين للاجتماعات، وتتواصل جولاته اليوم.

ويعتبر هذا الاجتماع الرابع والأخير من سلسلة الاجتماعات التي أقرها وزراء المياه والخارجية في واشنطن في السادس من نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاث بواشنطن في 13 يناير الجاري، لتقييم مباحثات الاجتماعات الأربعة.