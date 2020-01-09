كامل الوزير يتفقد أعمال تطوير كوبري إمبابة على النيل

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كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، كوبري إمبابة على النيل؛ لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتجديد وتطوير الكوبري التي بلغت نسبة تنفيذها 92%.

والتقي الوزير خلال الجولة بالمهندسين والفنيين واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع والتي تشمل: (إزالة وإعادة تنفيذ طبقة الأسفلت لمشايات السيارات- تنفيذ بلاطات خرسانية أعلى مشايات الأفراد العلوية- صيانة درابزينات مشايات الكوبري- فك وإستعدال الأجزاء الجانبية الخاصة بممشى الكوبري- صيانة الأجزاء الميكانيكية للفتحة الملاحية- تنفيذ وتركيب شبكة الإنارة لمشايات السيارات والأفراد- تنفيذ وتركيب نظام تشغيل وتحكم كهربائي للباكية الملاحية المُتحركة- أعمال الدهان).

ووجه وزير النقل بضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد مع مراعاة اتخاذ كافة تدابير وإجراءات السلامة والآمان أثناء عمليات التنفيذ للحفاظ على سلامة مستخدمي الكوبري.

ويعد كوبري امبابة هو أحد كباري السكة الحديد على النيل والتي يبلغ عددها 11 كوبري.

والكوبري عبارة عن 7 بواكي معدنية الباكية الثانية من جهة امبابة متحركة بالدوران بطول اجمالي للكوبري 490 متر، ويحمل خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترا.