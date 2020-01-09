حدث ليلاً| مصر و3 دول ترفض اتفاق "أردوغان-السراج" وسقوط صواريخ جديدة في بغداد

كتب - محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص يؤكدون بطلان مذكرتي "أردوغان - السراج"

أعلن وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر، في ختام اجتماع عقدوه اليوم الأربعاء في القاهرة، دعمهم لمؤتمر برلين الدولي الذي سيعقد الشهر الجاري في محاولة للتوصل الى تسوية للأزمة الليبية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عبد المنعم سعيد: التحرك المصري في الأزمة الليبية أنشأ كتلة دبلوماسية للحل السياسي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، إن التحرك المصري في الأزمة الليبية أنشأ كتلة دبلوماسية كبيرة تعمل على الضغط ووضع حل سياسي بعيدًا عن العمليات العسكرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"كاميرا البقال جابته".. والدة طفلة الزقازيق تكشف كيف استدرجها سائق التوك توك

قالت عزة إسماعيل والدة الطفلة ضحة التحرش بالزقازيق: "بنتي بتمشي وربنا عالم بها؛ لأنها معاقة وبتفرح باللي بيديها جنيه أو 2 جنيه، وصاحب التوك توك اللي اتحرش بها ضحك عليها بـ5 جنيهات، وخدها من إيديها ودخلها شارع ضلمة وصرخت".

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من مصر بعد الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية بالعراق

قالت وزارة الخارجية، إن مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لغير المقبولين.. إعادة الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف التعليم

أتاحت البوابة الإلكترونية للتوظيف إمكانية إعادة خوض الاختبارات النفسية للمتقدمين لوظائف التعليم بعد 30 يومًا من موعد إعلان النتيجة، لغير المقبولين في المرة الأولى.

للتفاصيل.. اضغط هنا

سقوط 3 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

ذكر مصدر أمني في شرطة بغداد، سقوط 3 صواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد، قرب السفارة الأمريكية، مساء الأربعاء، حسبما ذكرت "رويترز".

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصدر: أزمة واشنطن وطهران انتهت بخطاب الرئيسين

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى الإسراع في تشكيل حكومة عراقية مؤقتة خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أن الأزمة انتهت بين طهران وواشنطن بعد خطابات ترامب وإيران .

للتفاصيل.. اضغط هنا

مسؤولون أوروبيون وأمريكيون: إيران تعمدت عدم إسقاط ضحايا في الهجوم الصاروخي

قالت مصادر حكومية أمريكية وأوروبية مطلعة على تقديرات المخابرات إن من المعتقد أن إيران سعت عمدا إلى تجنب وقوع أي خسائر في صفوف الجنود الأمريكيين خلال قصفها الصاروخي لقواعد تستضيف القوات الأمريكية في العراق.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصادر: التقييم الأولي لسقوط الطائرة الأوكرانية يستبعد تعرضها لهجوم صاروخي

ذكرت مصادر أمنية كندية، أن التقييم الأولي للمخابرات الغربية يستبعد أن تكون الطائرة الأوكرانية قد سقطت في إيران من جراء إصابتها بصاروخ، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مسؤولون أمريكيون: وكلاء إيران في المنطقة يمثلون تهديدًا لمصالح واشنطن

يرى مسؤولون أمريكيون، أن وكلاء إيران في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يمثلون تهديدًا حقيقيًا لمصالح واشنطن في المنطقة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي يصوت على إجراء للحد من تحركات ترامب العسكرية

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن النواب الأمريكيين سيصوتون اليوم الخميس على إجراء للحد من التحركات العسكرية للرئيس دونالد ترامب وسط توترات مع إيران.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خبير: هدف إيران من ضرب القاعدة الأمريكية الظهور أمام شعبها بقدرتها على الرد

علق اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، على الضربة الإيرانية للقاعدة الأمريكية في شمال العراق، وخطاب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خالد المحجوب: قوات الجيش الليبي تتحرك نحو مصراتة أمام ميليشيات "متقهقرة" ومنهارة

كشف العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، عن تفاصيل جديدة لعمليات الجيش الليبي في حربها ضد الميليشيات الإرهابية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

البيت الأبيض: ترامب ناقش تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع أمين عام الناتو

أعلن البيت الأبيض، في بيان له، مساء الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إيران للأمم المتحدة: لا نسعى لتصعيد أو حرب

أبلغت إيران الأمم المتحدة أنها "لا تسعى لتصعيد أو حرب"، وذلك في أعقاب الضربات الصاروخية التي نفذتها على قوات أمريكية في العراق.

للتفاصيل.. اضغط هنا