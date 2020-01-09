الثلاثاء المقبل.. تفاصيل مناقشة البرلمان أول استجواب للحكومة

كتب - أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور علي عبد العال، الاستجواب المُقدم من النائب محمد الحسيني، والموجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان؛ بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

يعد ذلك هو الاستجواب الأول الذي يناقشه مجلس النواب، منذ بداية انعقاده.

كما يناقش المجلس خلال جلساته العامة يومي الأحد والإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

كما يناقش المجلس، تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، ومشروع قانون مُقدم مـن النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.​