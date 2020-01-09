الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الأحد

بعد طرح الإسكان 6 آلاف شقة.. أيهما أفضل: وحدة في الأرضي أم الأخير؟

كتب - أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس أيام الخميس - الجمعة - السبت - الأحد.

وقالت الهيئة، في بيان، إن طقس اليوم الخميس تنشط فيه الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد الإحساس بالبرودة.

ويتكون الصقيع ليلاً وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا، تمتد بصورة خفيفة إلى القاهرة حتى شمال الصعيد.

وفيما يلي بيانات بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة الكبرى 15 08

الوجه البحري 15 09

السواحل الشمالية الغربية 15 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 16 10

جنوب سيناء والغردقة 17 10

شمال الصعيد 15 07

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 17 08

طقس الجمعة

ويشهد طقس الجمعة نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد الإحساس بالبرودة.

ويتكون الصقيع ليلاً وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، وتمتد بصورة خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وفيما يلي بيانات بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعه:

القاهرة الكبرى 16 10

الوجه البحري 16 10

السواحل الشمالية الغربية 16 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 15 10

جنوب سيناء والغردقة 18 11

شمال الصعيد 16 09

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 17 08

طقس السبت

ويشهد السبت طقسًا مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلي بيانات بدرجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة الكبرى 18 08

الوجه البحري 18 08

السواحل الشمالية الغربية 17 11

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 17 09

جنوب سيناء والغردقة 20 11

شمال الصعيد 18 08

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 20 09

طقس الأحد

ويشهد الأحد طقسًا مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً، يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلي بيانات بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة الكبرى 18 10

الوجه البحري 18 09

السواحل الشمالية الغربية 17 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 09

جنوب سيناء والغردقة 20 11

شمال الصعيد 18 08

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 20 10