مستقبل وطن يُعيّن أبو العنين نائبا للمجالس النيابية بعد ترشحه للجيزة

كتب- ميرا إبراهيم:

عيّن حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال محمد أبو العنين نائبا لرئيس الحزب للمجالس النيابية؛ بعد إعلان ترشحه في الانتخابات التكميلية على مقعد النائب الراحل محمد بدوي دسوقي في دائرة الجيزة.

وكان النائب محمد بدوي دسوقي قد وافته المنية إثر أزمة قلبية في نوفمبر الماضي خلال فرح ابنته.

وكتب أبو العنين عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "شرف لي العودة للحياة النيابية مرة ثانية في عهد الرئيس السيسي".

وكان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن الأحد 8 ديسمبر الماضي خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي مع اخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات التكميلية وخاصة أن المجلس مازال أمامه نحو 6 أشهر.

وحدد قانون مجلس النواب، في مادته 25 الوضع القانوني لخلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يومًا على الأكثر، من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمده عضوية سلفه.