بينهم عازر وحواس.. من هم سفراء معرض الكتاب 2020؟

كتب - محمد عاطف:

قال أحمد المقدمي، مسئول مبادرة سفراء معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ معرض الكتاب.

كانت الهيئة العامة للكتاب أطلقت أواخر الشهر الماضي، مبادرة "سفراء معرض القاهرة الدولي للكتاب" لأول مرة في تاريخ المعرض.

وتعتمد المبادرة على اختيار عدد من الشخصيات المصرية العالمية ليمثلوا المعرض في المحافل الدولية والعالمية للترويج للوجه الثقافي المصري وزيادة وعي الشباب بالقراءة.

وأضاف "المقدمي" في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أنه وقع الاختيار على عدد من الشخصيات العلمية والثقافية والأثرية، على رأسهم المهندس العالمي هاني عازر، ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والفنانة القديرة سميحة أيوب، ويجري حالياً دراسة ترشيح عدد آخر من الشخصيات الرياضية والفنية، حسبما يسمح وقتهم وقت انعقاد المعرض.

وأوضح أنه يجري التواصل مع جراح القلب العالمي مجدي يعقوب لترشيحه كسفير للمعرض.

وقال: بدأت هيئة الكتاب هذه المبادرة بجانب مبادرات أخرى، سوف تنطلق مع بدء نشاط المعرض، للترويج للدورة المقبلة وتمثيل المعرض في المحافل الدولية والعالمية، وزيادة الوعي لدي الشباب بأهمية القراءة والإطلاع، وسيتم قريبا الإعلان عن القائمة النهائية لسفراء معرض الكتاب.