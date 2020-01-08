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كامل أبوعلي: طالبت إنفانتينو باستضافة حفل أفضل لاعب في العالم

10:23 م الأربعاء 08 يناير 2020
كامل أبوعلي: طالبت إنفانتينو باستضافة حفل أفضل لاعب في العالم

رجل الأعمال كامل أبوعلي

كتب - محمود مصطفى:

قال رجل الأعمال كامل أبوعلي، رئيس الشركة المنظمة لمسابقة الأفضل في أفريقيا 2019، إنه طالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، باستضافة مصر لحفل إعلان جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأضاف "أبوعلي" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنَّ إنفانتينو، وعده بالرد عليه في فبراير المقبل، مشيرا إلى أن مصر مستعدة وقادرة على تنظيم بطولات عالمية.

وأقيمت، مساء الثلاثاء، حفل الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في مدينة الغردقة.

وبشأن رد الفعل عن تنظيم الاحتفالية، قال أبوعلي إنها كانت إيجابية، بعد الإجادة في التنظيم.

كامل أبوعلي أفريقيا الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

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