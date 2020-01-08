الرئيس السيسي يستقبل مستشار ملك الأردن

كتب – أسامة علي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشار ملك المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة.

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وأشاد الرئيس السيسي، بما تتمتع به مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة، بحسب قناة "إكسترا نيوز".

وأعرب الرئيس عن تطلعه لمواصلة التنسيق القائم بين مصر والاردن على مختلف المستويات