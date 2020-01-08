الرئيس السيسي يستقبل مستشار ملك الأردن
06:07 م الأربعاء 08 يناير 2020
كتب – أسامة علي:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستشار ملك المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة.
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وأشاد الرئيس السيسي، بما تتمتع به مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة، بحسب قناة "إكسترا نيوز".
وأعرب الرئيس عن تطلعه لمواصلة التنسيق القائم بين مصر والاردن على مختلف المستويات
الخبر التالى:في رسالة خطية.. ماذا قال ملك الأردن للرئيس السيسي؟
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