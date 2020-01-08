السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية اليوم

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل نص المادة ٥ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨٩ لسنة ١٩٦٨ الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص مساحة ٧٧ر٩ فدان ناحية ساقلتة محافظة سوهاج لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة مياه الشرب.

وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص مساحة ٣٢ر٢٦٠ فدان ناحية إسنا محافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي وبرك أكسدة.

كذلك أصدر الرئيس السيسي قرارًا رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بتخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الناصرية وناحية برنشت محافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية عليها.

وأصدر الرئيس قرارا رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ بتخصيص٣ قطع أرض ناحية إمبابة بمحافظة الجيزة؛ لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة معهد هندسة الطيران، ومعهد حاسبات وتكنولوجيا الطيران والفضاء، ولصالح هيئة النقل العام لاستخدامها في إقامة موقف أتوبيسات، ولصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية.

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