أكثر الكلمات إنتشاراً

الهجوم الايراني الأفضل في أفريقيا أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

السيسي يبحث تطورات الأزمة الليبية مع وزير خارجية فرنسا

05:53 م الأربعاء 08 يناير 2020
السيسي يبحث تطورات الأزمة الليبية مع وزير خارجية فرنسا

الرئيس السيسي ووزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان

كتب - أسامة علي:
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وأضاف "راضي" في تصريحات صحفية اليوم، أن اللقاء شهد التوافق بشأـن تضافر الجهود سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا.

وأشاد الرئيس السيسي بالمستوى الحالي المتميز للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا.

الرئيس السيسي الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان

الخبر التالى:

السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية اليوم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ترامب: سنفرض عقوبات جديدة على طهران حتى تغير سلوكها العدواني