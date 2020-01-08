السيسي يبحث تطورات الأزمة الليبية مع وزير خارجية فرنسا

كتب - أسامة علي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وأضاف "راضي" في تصريحات صحفية اليوم، أن اللقاء شهد التوافق بشأـن تضافر الجهود سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا.

وأشاد الرئيس السيسي بالمستوى الحالي المتميز للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا.