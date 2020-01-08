وزراء خارجية إيطاليا واليونان وقبرص يصلون القاهرة

كتب - محمد عبيد:

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، وزراء خارجية: اليونان نيكوس ديندياس، وقبرص نيكوس خريستودوليديس، وإيطاليا لويجي دي مايو؛ للمشاركة في الاجتماع التنسيقي حول ليبيا.

يشارك الوزراء في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية فرنسا وايطاليا واليونان وقبرص ومصر؛ لبحث التطورات في ليبيا وسبل التوصل إلى تسوية سلمية هناك بالاضافة إلى بحث مجمل التطورات في شرق المتوسط.

وتستضيف القاهرة اجتماعا تنسيقياً وزارياً يضم الدول المشاركة، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرَاً، يعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك.