محافظ الجيزة: تدعيم 12 قرية بخدمة الصرف الصحي بأطفيح وغابة شجرية بقرية طهما

الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أنه تم تدعيم 12 قرية بمركز ومدينة أطفيح بخدمة الصرف الصحي فيما يجري العمل على إدراج قريتي الكريمات وكفر قنديل بالخطط المستقبلية ليتم تغطية مركز ومدينة أطفيح بالكامل بخدمة الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر البدرشين والعياط والصف وأطفيح بحضور المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات.

وكلف راشد نائب المحافظ بالمتابعة الجادة لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز البدرشين ؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجهم لسرعة الانتهاء منها.

ومنح المحافظ الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مهلة شهرا للانتهاء من محطة رفع الصرف الصحي بالصف ؛ لما لأهميتها الكبيرة بالمركز .. موجها بضرورة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي المتعلقة بمراكز ومدن الجنوب والالتزام بالجدوال الزمنية المحددة لإنهاء تلك المشروعات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص ألف فدان بقرية طهما لإقامة غابة شجرية عليها وجار تنفيذ أعمال الرفع المساحي والجسات للبدء في تنفيذها لاستيعاب مياه الصرف من محطة الصرف الخاصة بها.

وحرص المحافظ على التواصل مع رئيس شركة كهرباء جنوب الجيزة والعضو المنتدب للتوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال مد كابلات الكهرباء من معدية مصرف اللبيني وإطلاق التيار الكهربائي لتلك المشروعات فور انتهاء الأعمال ؛ لمراعاة عدم تأخر تشغيلها.

كما كلف رئيس جهاز السرفيس بمعاينة قطعة الأرض الكائنة بقرية صول بأطفيح لدراسة مدى إمكانية استغلالها في إنشاء موقف حضاري لخدمة أهالي القرية، مؤكدا أنه جاري العمل على تطوير مواقف الجيزة والمريوطية والوراق لإقامة مواقف حضارية لإحكام السيطرة عليها.​