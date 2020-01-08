المدير التنفيذي للمنظمة الأوروبية العربية تتعرف على آليات العمل بمركز الأزهر للفتوى

جانب من الاستقبال

كتب - محمود مصطفى:

استقبل مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، جيهان يحيىٰ ثابت، المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية العربية للمساعدات الإنسانية ببلجيكا، والدكتور سعيد عبد العزيز عضو الهيئة الاستشارية العليا لاتحاد الكُتَّاب والمثقفين العرب، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التمني لتنمية المجتمع.

وأوضح مركز الأزهر في بيان له الأربعاء، أن الزيارة تأتي ضمن تعريف منظمات المجتمع المدني بأقسام المركز.

وتفقد مدير المفوضية الأوروبية، وعضو الهيئة الاستشارية لاتحاد الكتاب والمثقفين العرب، أقسامَ المركز المتنوعةَ، وتعرفوا علىٰ آليات العمل به، وعلىٰ جهوده في دعم روح التواصل والتعايش المجتمعي.

رافق الوفدَ أثناء الزيارة الشيخُ أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوىٰ الإلكترونية.