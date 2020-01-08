أكثر الكلمات إنتشاراً

الهجوم الايراني الأفضل في أفريقيا أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

المدير التنفيذي للمنظمة الأوروبية العربية تتعرف على آليات العمل بمركز الأزهر للفتوى

04:51 م الأربعاء 08 يناير 2020
المدير التنفيذي للمنظمة الأوروبية العربية تتعرف على آليات العمل بمركز الأزهر للفتوى

جانب من الاستقبال

كتب - محمود مصطفى:

استقبل مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، جيهان يحيىٰ ثابت، المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية العربية للمساعدات الإنسانية ببلجيكا، والدكتور سعيد عبد العزيز عضو الهيئة الاستشارية العليا لاتحاد الكُتَّاب والمثقفين العرب، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التمني لتنمية المجتمع.

وأوضح مركز الأزهر في بيان له الأربعاء، أن الزيارة تأتي ضمن تعريف منظمات المجتمع المدني بأقسام المركز.

وتفقد مدير المفوضية الأوروبية، وعضو الهيئة الاستشارية لاتحاد الكتاب والمثقفين العرب، أقسامَ المركز المتنوعةَ، وتعرفوا علىٰ آليات العمل به، وعلىٰ جهوده في دعم روح التواصل والتعايش المجتمعي.

رافق الوفدَ أثناء الزيارة الشيخُ أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوىٰ الإلكترونية.

0

مركزُ الأزهر العالمي للفتوى? المنظمة الأوروبية العربية جيهان يحيى? ثابت ببلجيكا

الخبر التالى:

محافظ الجيزة: تدعيم 12 قرية بخدمة الصرف الصحي بأطفيح وغابة شجرية بقرية طهما
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:انتقام إيران.. هجمات "بالستية" على قواعد أمريكية بالعراق (تغطية خاصة)